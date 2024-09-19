«Мало принесла»: Как главный маг 90-х Анатолий Кашпировский опять собирает залы в России Главный гипнотизёр перестройки Анатолий Кашпировский вернулся в Москву, вербует новых адептов и проводит лечебные сеансы. Как всегда, берётся лечить всё подряд — от облысения до рака. Как он живёт? 19 сентября, 10:09 Анатолий Кашпировский вернулся и обещает излечить от всех болезней. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © Shutterstock / FOTODOM / New Africa, auddmin

Телеграм-канал SHOT выяснил, что известный сначала советский, а позже и российский психотерапевт Анатолий Кашпировский в России снова начал свои сеансы излечения от всего. Главный маг СССР теперь лечит от рака, бесплодия, возвращает зрение, потенцию и помогает худеть.

Как проходят сеансы Анатолия Кашпировского

Телеграм-канал SHOT побывал на одной из первых встреч в Москве с Кашпировским, на которую пришло около 300 человек. Одна такая встреча стоит от 3,5 тыс. до 9 тыс. рублей. За индивидуальный сеанс у самого чародея придётся заплатить уже 25 тыс. рублей.

Сеанс избавления от аллергии проходит следующим образом: клиента просят принести с собой аллерген и далее в процессе, что называется, выбивают клин клином — заставляют взаимодействовать с этим самым аллергеном. В ходе сеанса экстрасенс произносит небольшую речь. Например, чтобы похудеть, Кашпировский «подкрепляет невидимые ключи и ввинчивает гайки», чтобы сердцебиение было в норме, «помогает набрать невидимую высоту». После этого предполагается, что загипнотизированный пациент на какое-то время падает, лишаясь чувств, а после этого приходит в себя уже здоровым.

Забавно, что Кашпировский и его команда требуют клиентов быть щедрыми. Если аллергия на яблоки — нужно принести их килограмм, если на стиральный порошок — полный пакет. Похоже, подобные предметы остаются у команды целителя и после сеансов расходуются по их собственному усмотрению.

— Те люди, которые вышли, должны принести вещества, на что у них аллергия. А что так мало принесла хлорки? Тебе жалко хлорки? Вы показали свой характер. Вы жадная. Вы для себя пожалели эту хлорку. Идите в зал! — так Анатолий Кашпировский отчитал одну из пациенток, которая пришла лечиться от аллергии. Он избавляет от болезни по принципу «вышибать клин клином».

Кашпировский лечит пациентов. Видео © Telegram / Shot

Своеобразна процедура восстановления зрения: ради излечения нужно несколько минут с закрытыми глазами слушать песни Александра Малинина. «Ночь светла», например, помогает от близорукости, дальнозоркости и катаракты. Впрочем, есть нюанс: чтобы полностью вылечиться, нужно пройти четыре сеанса подряд.

Гостей Кашпировского, приобретающих у него участие в сеансах и разные волшебные предметы, просят производить оплату с помощью перевода на номер помощника целителя. Кроме того, ассистенты мага собирают пожертвования наличными — каждому гостю на входе предлагают задонатить, чтобы Анатолий Михайлович мог лучше разглядеть все болячки своих «пациентов».

Как и сколько Кашпировский зарабатывает

По данным SHOT, за четыре дня своих сеансов в Москве Кашпировский заработал больше 6 миллионов рублей. Один визит к психотерапевту стоит от 3,5 до 9 тысяч рублей. Маг уже анонсировал новые сеансы исцелений в Санкт-Петербурге. Кроме того, целитель зарабатывает и с помощью собственного мерча: продаёт диски с сеансами, волшебную соль, книжки с афоризмами и свои фотографии. При этом о доходах отчитываться не спешит.

Свою деятельность в России 85-летний Кашпировский ведёт если легально, то точно не от своего имени — в ЕГРЮЛ есть только одна запись о бизнес-деятельности мага. Это ИП, которое было закрыто ещё в 2005 году.

На его главной помощнице и жене Гулизар Чалбашовой никакие юрлица также не числятся. В то же время 52-летняя женщина, похоже, активно занимается коммуникациями с поклонниками талантов психотерапевта — их армия по-прежнему велика. В последние годы маг освоил соцсети и мессенджеры и теперь ищет клиентов там. Только в одной из его групп в телеграме состоит более двух тысяч участников. А судя по каналу Кашпировского в ютубе, он часто ведёт стримы из Москвы.

Клиенты Кашпировского охотно покупают различные волшебные предметы. Фото © Telegram / Shot

Где пропадал Кашпировский последние годы

Несмотря на то что Кашпировский исчез из публичного поля ещё в начале нулевых, свою деятельность он не бросал. Выходец с Украины активно гастролировал по странам СНГ. В той же Незалежной его активно поддерживал украинский пропагандист Дмитрий Гордон*, сделавший немало для того, чтобы на родине имя экстрасенса звучало из каждого утюга.

Похоже, Кашпировский может иметь паспорт Украины. Life.ru обнаружил его украинский ИНН и прописку в Виннице на улице Келецкой. Забавно, в архивах украинского МВД числится единственный на всю страну Кашпировский Александр Анатольевич — он родился в 1991 году. 32-летний парень живёт под Киевом — в Белой Церкви. При этом официально у мага есть только сын Сергей, занимающийся боксом, и дочь Елена.

В 2010-х целитель Кашпировский широко развернулся в Казахстане. Его гастроли проходили во всех крупных городах республики с аншлагами. Уровень популярности косвенно можно оценить и тем, что Кашпировский с помощниками якобы даже открыл в стране юрлицо, работающее в области исполнительных искусств и театральной деятельности. Впрочем, сейчас в ЕГРЮЛ республики найти экстрасенса не удаётся. Возможно, если фирма ещё существует, она оформлена на чужое имя.

Как живёт главный целитель СССР

Анатолий Кашпировский живёт неплохо и, похоже, минимум на два дома: Россию и США. В Москве он зарегистрирован в одной из панелек на улице Митинской — в двух шагах от одноимённой станции метро, расположенной в районе Митино на Пятницком шоссе. Там же часто можно увидеть и супругу экстрасенса — Гулизар Чалбашову.











Судя по архивам МВД, у целителя есть и американское гражданство. В США полный тёзка Кашпировского обзавёлся неплохим двухэтажным домом общей площадью 205 квадратных метров и рыночной стоимостью около 1,5 миллиона долларов. Владение находится в тихом зелёном Порт-Вашингтоне — это район на северном побережье Лонг-Айленда в Нью-Йорке.

Недвижимость находится на участке в 12 с лишним соток. В доме гараж на две машины, четыре спальни и три ванные комнаты. Похоже, Кашпировскому особняк достался в 2006 году за почти 800 тыс. долларов.

* Включён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

СССР, Москва. Сеанс массового гипноза, который проводил А.М. Кашпировский. Фото © ТАСС / Роберт Нетелев А вы верите в целительную силу Кашпировского? 0 Конечно, после его сеансов я полностью излечился Не верю, это типичное шарлатанство Пусть его сеансами займутся надзорные и налоговые органы

Авторы Евгений Кузнецов