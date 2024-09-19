Главный маг СССР Кашпировский вернулся и снова заряжает. На этот раз не воду, а соль SHOT: Анатолий Кашпировский снова начал проводить сеансы исцеления 19 сентября, 06:05 Анатолий Кашпировский. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Звезда советских телеэкранов, экстрасенс Анатолий Кашпировский начал новую волну вербовки своих адептов. Как выяснил SHOT, главный маг СССР оставил в прошлом заряженную воду, но прихватил с собой из 90-х волшебную соль. На одну из первых встреч с Кашпировским пришло около 300 человек.

Главный гипнотизёр перестройки ранее начал активно рекламировать свои услуги: лечение от седины, рака, бесплодия, похудение. Причём все процедуры проходят абсолютно одинаково: беседа, а потом — на пол, в толпу из примерно 20 человек. Отличаются лишь «заговоры»: чтобы похудеть, Кашпировский «подкрепляет невидимые ключи и ввинчивает гайки»; чтобы сердцебиение было в норме, «помогает набрать невидимую высоту».

Сеанс Анатолия Кашпировского. Видео © SHOT

Своеобразна процедура восстановления зрения: около пяти минут с закрытыми глазами нужно слушать песни Александра Малинина. По мнению Кашпировского, «Ночь светла» помогает от близорукости, дальнозоркости и катаракты. Чтобы вылечиться окончательно, маг рекомендует пройти четыре сеанса подряд. Одна такая встреча стоит от 3500 до 9000 рублей. Если же вы хотите безраздельного внимания маэстро, то за индивидуальный приём придётся заплатить 25 тысяч рублей. Среди посетителей — в основном люди 40+ из разных регионов страны.

Зарабатывает 85-летний Кашпировский и с помощью мерча: продаёт волшебную соль, диски с сеансами, книги с афоризмами и свои фото.

Мерч Анатолия Кашпировского. Фото © SHOT

Мерч Анатолия Кашпировского. Фото © SHOT

Мерч Анатолия Кашпировского. Фото © SHOT

Анатолий Кашпировский был звездой советских телеэкранов: кто-то не верил в его дар, но многие полагались на силы «целителя». Его сравнивали с Вангой, но мало кто знает, что он был лично знаком с провидицей. Причём, как заявил сам Кашпировский, это знаменитая провидица первой захотела с ним познакомиться.

Авторы Александра Вишнякова