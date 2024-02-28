"Пыталась изменить мне национальность": Кашпировский заявил, что никогда не верил в Вангу

Анатолий Кашпировский был звездой на советских телеэкранах, кто-то не верил в его дар, но многие полагались на силы "целителя". Он излечивал почти все болезни, погружал людей в гипноз. Его сравнивали с Вангой, но мало кто знает, что он был лично знаком с провидицей. Причём, как заявил сам советский психотерапевт, это знаменитая провидица первой захотела с ним познакомиться.

По его словам, он поехал к Ванге вместе с журналисткой, у которой погибло двое детей. Этот факт болгарская ясновидящая смогла предсказать.

"Как только мы зашли, Ванга сразу сказала: "А у тебя два гробика было". Журналистка побелела от страха. Потом Ванга давай со мной разговаривать и говорить то, чего абсолютно не существовало. Национальность мне хотела изменить", — вспоминает психотерапевт в интервью kp.ru.

Ванга утверждала, что у Кашпировского, предположительно, есть еврейские корни, о чём ранее писали в газетах. Однако сам Анатолий Михайлович по-прежнему отрицает этот факт в своей биографии. Несмотря на это, между ними сложились хорошие отношения. Они иногда общались, но связь оборвалась из-за расстояния и языкового барьера. Ванга умерла в 1996 году 11 августа — в день рождения советского "целителя". Несмотря на уважение к ясновидящей, Кашпировский до сих пор не верит в её магические силы.