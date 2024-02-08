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8 февраля, 07:00

Знаменитый медиум Олег Шепс планирует забросить магию и уйти в рэперы

Завоевавший сердца тысяч россиян медиум, экстрасенс и просто красавчик Шепс решил попробовать себя в музыке. Рассказываем, какой жанр для этого выбрал Олег и когда выйдет его первый трек.

Олег Шепс. Обложка © VK / Олег Шепс

Олег Шепс. Обложка © VK / Олег Шепс

Шепс обрадовал подписчиков своего телеграм-канала чудесной новостью. Теперь услышать его голос фанаты смогут не только в соцсетях и на личных приёмах, но ещё и на музыкальных площадках. В публикации медиум признался, что записал два трека, один из которых выйдет уже 9 февраля.

Медиум Олег Шепс принял решение посвятить себя музыке. Фото © t.me / Олег Шепс

Медиум Олег Шепс принял решение посвятить себя музыке. Фото © t.me / Олег Шепс

Музыкант намекнул и на будущее название трека. Он выложил обложку с надписью "Лёд". Интересно посмотреть, получится ли новоиспечённому певцу с помощью магии занять первые места в российских чартах.

Ранее Life.ru рассказывал про звёзд, кто приехал в Москву из глубинки и порвал в клочья шоубиз. Возможно, скоро Шепс пополнит их ряды.

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Никита Фартов
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