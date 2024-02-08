Знаменитый медиум Олег Шепс планирует забросить магию и уйти в рэперы

Шепс обрадовал подписчиков своего телеграм-канала чудесной новостью. Теперь услышать его голос фанаты смогут не только в соцсетях и на личных приёмах, но ещё и на музыкальных площадках. В публикации медиум признался, что записал два трека, один из которых выйдет уже 9 февраля.