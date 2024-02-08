Концерт Кристины Орбакайте отменили ещё в одном российском городе
Во Владивостоке отменили концерт Кристины Орбакайте
Певица Кристина Орбакайте. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / orbakaite_k
Запланированный на 19 марта во Владивостоке концерт певицы Кристины Орбакайте отменён. Такое решение приняли организаторы и концертный зал Fesco Hall, где должно было пройти выступление. Об этом Life.ru сообщили представители концертного зала.
В Приморье 27 февраля также должен состояться концерт другой российской исполнительницы — Дианы Арбениной. Приобрести билет на её выступление всё ещё можно, а продажа билетов на концерт Орбакайте приостановлена.
Напомним, что днём ранее глава Владивостока Константин Шестаков обратился к организаторам с просьбой отменить проведение концертов Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной в городе. В муниципальном центре управления (МЦУ) города уточнили, что письмо с соответствующим требованием было направлено организаторам.
"Основанием такого решения стало официальное обращение общероссийского общественного движения "Культурный фронт России" с требованием об отмене выступлений в Городе воинской славы Владивостоке данных артисток", — пояснили в МЦУ.
Это не первый российский город, который принял решение отменить концерт гастролирующей по Израилю певицы Кристины Орбакайте. Ранее стало известно, что выступления артистки отменены в Красноярске и Иркутске. Не состоятся также и концерты, запланированные в Сибири.