Концерты гастролирующей по Израилю Кристины Орбакайте начали отменять в России

Концерты певицы Кристины Орбакайте, запланированные на начало марта, отменили в Красноярске и Иркутске. Об этом объявил организатор шоу артистки в Сибири Оганнес Тухманян.

"Концерты Кристины Орбакайте отменены в Красноярске и в Иркутске. В Красноярске выступление певицы должно было состояться 7 марта в концертном зале "Гранд Холл Сибирь", а в Иркутске был запланирован концерт на 12 марта во Дворце спорта "Труд", — рассказал ТАСС Тухманян.

В Минкультуры Иркутской области в свою очередь заявили, что не имеют отношения к концертам Орбакайте. Там переадресовали все вопросы к организаторам. Отмену шоу подтвердили в администрации Дворца спорта "Труд", пояснив, что решение связано с проведением футбольного матча. Правда, между какими командами, там не пояснили.

"Мы отказали организаторам концерта в предоставлении площадки, потому что у нас на эту дату назначено другое мероприятие — футбольный матч. Информацию об этом отправили на прошлой неделе", — заявили в администрации.