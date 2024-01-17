В России требуют запретить концерты уехавшей в США Кристины Орбакайте

Активисты организации "Боевое братство" Бурятии потребовали отменить концерты певицы Кристины Орбакайте в Улан-Удэ. По их мнению, люди, не определившиеся со своей позицией по поводу СВО, не должны продолжать получать общественное одобрение.

Выступление артистки, запланированное на 13 марта, оказалось под угрозой из-за двойного гражданства Орбакайте, а именно России и США. Активисты назвали певицу "иноагентом", которому не место в медиапространстве.

"Люди с гражданством страны, которая сейчас выступает против России и развязывает конфликты, люди, которые живут в США, а в Россию едут только зарабатывать, не определившиеся со своей позицией по поводу СВО, не должны продолжать давать концерты и получать общественное одобрение", — говорится в сообщении на странице движения во "ВКонтакте".