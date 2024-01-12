Казаки сорвали концерт Лолиты в Омске из-за участия в "голой вечеринке"
Минкульт Омской области объявил об отмене концерта Лолиты 27 марта
Лолита на "голой вечеринке". Обложка © Telegram / Неопра, блин!
Концерт певицы Лолиты Милявской в Омске отменили после обращения Совета атаманов казачьего народа к областному Минкульту. В министерстве напомнили, что выступление было запланировано на 27 марта.
"Договорённость о предоставлении площадки концертного зала в аренду для проведения данного мероприятия была достигнута ещё полгода назад. Договор на предоставление зала подписан не был, билеты в кассах Омской филармонии не продаются. Концерт в указанные числа в Омске проводиться не будет", — заявили в ведомстве.
Несмотря на отмену выступления, на нескольких онлайн-площадках по-прежнему можно приобрести билеты на концерт Лолиты. Решение было принято после обращения Совета атаманов казачьего народа, в котором выражалось возмущение из-за планов "рекламировать" участников "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой на омской земле.
Напомним, Милявская пришла на "голую вечеринку" блогерши в столичном клубе "Мутабор" согласно дресс-коду — в неглиже. Но даже после общественного осуждения Лолита призналась, что не понимает причину возмущений, ведь ничего вульгарного в клубе якобы не было. Общественники попросили отменить концерт певицы в Тюмени. Сама Лолита заступилась за Настю Ивлееву. Она записала видеообращение, в котором объяснила выбор своего откровенного костюма, а также рассказала о плюсах вечеринки.