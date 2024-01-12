Казаки сорвали концерт Лолиты в Омске из-за участия в "голой вечеринке"

Концерт певицы Лолиты Милявской в Омске отменили после обращения Совета атаманов казачьего народа к областному Минкульту. В министерстве напомнили, что выступление было запланировано на 27 марта.

"Договорённость о предоставлении площадки концертного зала в аренду для проведения данного мероприятия была достигнута ещё полгода назад. Договор на предоставление зала подписан не был, билеты в кассах Омской филармонии не продаются. Концерт в указанные числа в Омске проводиться не будет", — заявили в ведомстве.