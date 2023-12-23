Лолита записала видеообращение после скандальной "голой" вечеринки Ивлеевой

Певица Лолита заступилась за Настю Ивлееву после её "голой" вечеринки в "Мутаборе". Она записала видеообращение, в котором объяснила выбор своего откровенного костюма, а также рассказала о плюсах вечеринки.

Лолита высказалась в защиту "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lolitamilyavskaya

"Потрясающее послевкусие, но самое смешное было после. Потому что организованный хейт на ровном месте как-то меня посмешил. Знаете, когда ты в 60 приходишь на такое событие — это один из немногих вариантов увидеть и услышать своих друзей", — сказала артистка.