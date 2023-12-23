Лолита записала видеообращение после скандальной "голой" вечеринки Ивлеевой
Лолиту рассмешил хейт в отношении "голой" вечеринки Ивлеевой
Певица Лолита заступилась за Настю Ивлееву после её "голой" вечеринки в "Мутаборе". Она записала видеообращение, в котором объяснила выбор своего откровенного костюма, а также рассказала о плюсах вечеринки.
Лолита высказалась в защиту "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lolitamilyavskaya
"Потрясающее послевкусие, но самое смешное было после. Потому что организованный хейт на ровном месте как-то меня посмешил. Знаете, когда ты в 60 приходишь на такое событие — это один из немногих вариантов увидеть и услышать своих друзей", — сказала артистка.
Лолита рассказала, что свой костюм специально для вечеринки не покупала. По её словам, комбинезон приобретался для работы. А пояс для чулок, который дополнил образ, остался со времён бывшего любовника певицы.
Как сообщал Лайф, скандальная вечеринка Almost naked party ("Почти голая вечеринка"), организованная блогершей Анастасией Ивлеевой, прогремела в столичном клубе "Мутабор" в ночь с 20 на 21 декабря. Среди гостей были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза, Ксения Собчак и другие звёзды. С требованием проверить Ивлееву на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений во все возможные инстанции обратились различные общественники. Сама блогерша заявила, что не видит ничего "бесовского" в прошедшей вечеринке, и анонсировала второй день тусовки, куда тут же нагрянули силовики. Они устроили в клубе обыск и изъяли документацию.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _agentgirl_