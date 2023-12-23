Регион

Уведомления отключены

23 декабря, 09:49

Лолита записала видеообращение после скандальной "голой" вечеринки Ивлеевой

Лолиту рассмешил хейт в отношении "голой" вечеринки Ивлеевой

Певица Лолита заступилась за Настю Ивлееву после её "голой" вечеринки в "Мутаборе". Она записала видеообращение, в котором объяснила выбор своего откровенного костюма, а также рассказала о плюсах вечеринки.

Лолита высказалась в защиту "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lolitamilyavskaya

"Потрясающее послевкусие, но самое смешное было после. Потому что организованный хейт на ровном месте как-то меня посмешил. Знаете, когда ты в 60 приходишь на такое событие — это один из немногих вариантов увидеть и услышать своих друзей", — сказала артистка.

Лолита рассказала, что свой костюм специально для вечеринки не покупала. По её словам, комбинезон приобретался для работы. А пояс для чулок, который дополнил образ, остался со времён бывшего любовника певицы.

Участников "голой вечеринки" Ивлеевой призвали окропить мирамистином
Участников "голой вечеринки" Ивлеевой призвали окропить мирамистином

Как сообщал Лайф, скандальная вечеринка Almost naked party ("Почти голая вечеринка"), организованная блогершей Анастасией Ивлеевой, прогремела в столичном клубе "Мутабор" в ночь с 20 на 21 декабря. Среди гостей были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза, Ксения Собчак и другие звёзды. С требованием проверить Ивлееву на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений во все возможные инстанции обратились различные общественники. Сама блогерша заявила, что не видит ничего "бесовского" в прошедшей вечеринке, и анонсировала второй день тусовки, куда тут же нагрянули силовики. Они устроили в клубе обыск и изъяли документацию.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _agentgirl_

Александра Мышляева
  • Новости
  • Лолита Милявская
  • Настя Ивлеева
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров