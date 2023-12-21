Пати отменяется: Силовики нагрянули в столичный клуб "Мутабор" после развратной тусовки Ивлеевой
SHOT: Силовики нагрянули в столичный клуб "Мутабор" после "голой тусовки" Ивлеевой
Обстановка у столичного клуба "Мутабор", где накануне состоялась скандальная "голая вечеринка". Обложка © T.me / SHOT
В столичный клуб "Мутабор", где накануне прошла скандальная "Почти голая вечеринка" блогерши Анастасии Ивлеевой, нагрянули силовики. В заведении сегодня должна была состояться вторая часть развратной тусовки, сообщает телеграм-канал SHOT.
Обстановка у столичного клуба "Мутабор", где накануне состоялась скандальная "голая вечеринка". Видео © T.me / SHOT
По данным канала, сегодняшняя тусовка практически не отличается от предыдущей: дресс-код — максимально голый, однако попасть на вечеринку мог по билетам любой желающий. Незваными гостями мероприятия стали и силовики.
У клуба "Мутабор", который стал площадкой для развратного звёздного пати, сейчас серьёзные проблемы: в заведение никого не пускают, в эти минуты там работают правоохранители. Силовики осматривают камеры видеонаблюдения и, вероятно, проверяют место на пропаганду ЛГБТ*.
У клуба столпилась большая очередь из людей, внутрь никого не пускают. Вечеринку отложили на час, но состоится ли она, неизвестно.
Напомним, что скандальная вечеринка Almost naked party ("Почти голая вечеринка"), организованная блогершей Анастасией Ивлеевой, прогремела в столичном клубе "Мутабор" в ночь с 20 на 21 декабря. Среди гостей были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза, Ксения Собчак и другие звёзды. С требованием проверить Ивлееву на пропаганду ЛГБТ* во все возможные инстанции обратились различные общественники. Сама же блогерша заявила, что не видит ничего "бесовского" в прошедшей вечеринке, и анонсировала второй день тусовки. А Лолита уверена, что фото с вечеринки являются арт-объектами и несут ценность.
* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.