Пати отменяется: Силовики нагрянули в столичный клуб "Мутабор" после развратной тусовки Ивлеевой

В столичный клуб "Мутабор", где накануне прошла скандальная "Почти голая вечеринка" блогерши Анастасии Ивлеевой, нагрянули силовики. В заведении сегодня должна была состояться вторая часть развратной тусовки, сообщает телеграм-канал SHOT.

Обстановка у столичного клуба "Мутабор", где накануне состоялась скандальная "голая вечеринка". Видео © T.me / SHOT

По данным канала, сегодняшняя тусовка практически не отличается от предыдущей: дресс-код — максимально голый, однако попасть на вечеринку мог по билетам любой желающий. Незваными гостями мероприятия стали и силовики.

У клуба "Мутабор", который стал площадкой для развратного звёздного пати, сейчас серьёзные проблемы: в заведение никого не пускают, в эти минуты там работают правоохранители. Силовики осматривают камеры видеонаблюдения и, вероятно, проверяют место на пропаганду ЛГБТ*.

У клуба столпилась большая очередь из людей, внутрь никого не пускают. Вечеринку отложили на час, но состоится ли она, неизвестно.