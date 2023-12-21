Регион

Уведомления отключены

21 декабря, 20:05

Пати отменяется: Силовики нагрянули в столичный клуб "Мутабор" после развратной тусовки Ивлеевой

SHOT: Силовики нагрянули в столичный клуб "Мутабор" после "голой тусовки" Ивлеевой

Обстановка у столичного клуба "Мутабор", где накануне состоялась скандальная "голая вечеринка". Обложка © T.me / SHOT

Обстановка у столичного клуба "Мутабор", где накануне состоялась скандальная "голая вечеринка". Обложка © T.me / SHOT

В столичный клуб "Мутабор", где накануне прошла скандальная "Почти голая вечеринка" блогерши Анастасии Ивлеевой, нагрянули силовики. В заведении сегодня должна была состояться вторая часть развратной тусовки, сообщает телеграм-канал SHOT.

Обстановка у столичного клуба "Мутабор", где накануне состоялась скандальная "голая вечеринка". Видео © T.me / SHOT

По данным канала, сегодняшняя тусовка практически не отличается от предыдущей: дресс-код — максимально голый, однако попасть на вечеринку мог по билетам любой желающий. Незваными гостями мероприятия стали и силовики.

У клуба "Мутабор", который стал площадкой для развратного звёздного пати, сейчас серьёзные проблемы: в заведение никого не пускают, в эти минуты там работают правоохранители. Силовики осматривают камеры видеонаблюдения и, вероятно, проверяют место на пропаганду ЛГБТ*.

У клуба столпилась большая очередь из людей, внутрь никого не пускают. Вечеринку отложили на час, но состоится ли она, неизвестно.

"Пропагандируют разврат": В РПЦ прокомментировали голую вечеринку Ивлеевой
"Пропагандируют разврат": В РПЦ прокомментировали голую вечеринку Ивлеевой

Напомним, что скандальная вечеринка Almost naked party ("Почти голая вечеринка"), организованная блогершей Анастасией Ивлеевой, прогремела в столичном клубе "Мутабор" в ночь с 20 на 21 декабря. Среди гостей были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза, Ксения Собчак и другие звёзды. С требованием проверить Ивлееву на пропаганду ЛГБТ* во все возможные инстанции обратились различные общественники. Сама же блогерша заявила, что не видит ничего "бесовского" в прошедшей вечеринке, и анонсировала второй день тусовки. А Лолита уверена, что фото с вечеринки являются арт-объектами и несут ценность.

* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.

Оксана Попова
  • Новости
  • Настя Ивлеева
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров