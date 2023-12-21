"Пропагандируют разврат": В РПЦ прокомментировали голую вечеринку Ивлеевой

РПЦ с непониманием относится к попыткам пропагандировать разврат и культ обнажённого тела, а также к подрыву представлений о приличиях. Так заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе прокомментировал скандальную голую вечеринку блогера Насти Ивлеевой. Он призвал по закону оценить вечеринку, прошедшую в одном из столичных клубов.