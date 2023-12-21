"Пропагандируют разврат": В РПЦ прокомментировали голую вечеринку Ивлеевой
Представитель РПЦ Кипшидзе потребовал по закону оценить вечеринку Ивлеевой
РПЦ с непониманием относится к попыткам пропагандировать разврат и культ обнажённого тела, а также к подрыву представлений о приличиях. Так заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе прокомментировал скандальную голую вечеринку блогера Насти Ивлеевой. Он призвал по закону оценить вечеринку, прошедшую в одном из столичных клубов.
"23 миллиона на попе": Ивлеева хвастается главным аксессуаром наряда на вечеринке. Видео © Telegram / Неопра, блин
"Мы считаем, что именно это мероприятие, которое вызвало осуждение общественности, требует какой-то оценки, но она должна даваться соответствующими компетентными органами с точки зрения соблюдения отечественного законодательства", — отметил Кипшидзе в беседе с "Лентой.ру".
Говоря о негативных комментариях возмущённых общественников, представитель РПЦ подчеркнул, что российское гражданское общество имеет право реагировать на такие перформансы.
Напомним, скандальная вечеринка Almost naked party ("Почти голая вечеринка") прогремела в столичном клубе "Мутабор" в ночь с 20 на 21 декабря. Среди гостей были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза, Ксения Собчак и другие звёзды. С требованием проверить Ивлееву на пропаганду ЛГБТ* во все возможные инстанции обратились различные общественники. Сама же блогерша заявила, что не видит ничего "бесовского" в прошедшей вечеринке, и анонсировала второй день тусовки. А Лолита уверена, что фото с вечеринки являются арт-объектами и несут ценность. В Госдуме же придумали "лучшее наказание" для Ивлеевой за голую вечеринку, а также сравнили скандальную тусовку с празднованием сатанинского Нового года.
* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.
ТАСС / Сергей Савостьянов