"Некоторой части нашей эстрады, кажется, всё равно, где и по какому поводу обнажаться, — хоть в Йоль (сатанинский Новый год, который приходится на ночь с 21 на 22 декабря. — Прим. Лайфа), хоть на Ель, лишь бы привлечь к себе дополнительное внимание. Тем более когда непонятно, чем вообще большая часть собравшихся занимается, — ни певцы, ни актёры, ни музыканты, а какие-то неведомые зверушки. Получается, и сатанинский Новый год для них в самый раз, как для нечисти, которая только и делает, что беснуется", — заявил депутат.