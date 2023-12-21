Депутат сравнил скандальную вечеринку Ивлеевой с празднованием сатанинского Нового года
Депутат Журавлёв предложил изолировать от общества участников вечеринки Ивлеевой
Настя Ивлеева и Филипп Киркоров на скандальной "почти голой вечеринке" (almost naked party). Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _agentgirl_
Депутат Государственной думы Алексей Журавлёв прокомментировал Лайфу скандальную вечеринку блогерши Насти Ивлеевой. Он считает, что участников тусовки следует "изолировать от общества".
"Некоторой части нашей эстрады, кажется, всё равно, где и по какому поводу обнажаться, — хоть в Йоль (сатанинский Новый год, который приходится на ночь с 21 на 22 декабря. — Прим. Лайфа), хоть на Ель, лишь бы привлечь к себе дополнительное внимание. Тем более когда непонятно, чем вообще большая часть собравшихся занимается, — ни певцы, ни актёры, ни музыканты, а какие-то неведомые зверушки. Получается, и сатанинский Новый год для них в самый раз, как для нечисти, которая только и делает, что беснуется", — заявил депутат.
По словам парламентария, участников вечеринки и саму Настю Ивлееву "нисколько не интересует судьба страны, ни чувства остального населения". Журавлёв уверен, что ради хайпа тусовщики готовы на многое.
"Было бы неплохо всех их так и закрыть в том самом баре от заката до рассвета, где отмечали свой праздник, чтобы изолировать от общества", — резюмировал Журавлёв.
Напомним, скандальная вечеринка Almost naked party ("Почти голая вечеринка") прогремела в столичном клубе "Мутабор" в ночь с 20 на 21 декабря. Среди гостей, в частности, были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза, Ксения Собчак и другие. С требованием проверить Ивлееву на пропаганду ЛГБТ* во все возможные инстанции уже обратились различные общественники. Сама же блогерша заявила, что не видит ничего "бесовского" в прошедшей вечеринке, и анонсировала второй день тусовки. Тем временем глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала объявить бойкот участникам "циничной" вечеринки, которую устроила блогерша Ивлеева.
* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.