Блогершу и телеведущую Настю Ивлееву следует отстранить от эфиров после голой вечеринки в Москве. С таким призывом выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, скандальная блондинка "цинично плюнула" в сторону народа в непростое для нашей страны время.

"Самым лучшим [наказанием] для неё станет бан на полгодика от всех эфиров. Без них она свои миллионные трусы заложит в ломбард и займётся нормальной деятельностью", — приводит телеканал "360" слова Милонова.

Также парламентарий раскритиковал образ блогерши, заявив, что Ивлеева безвкусно вырядилась на мероприятие. Кроме того, он подчеркнул, что надевать украшение стоимостью 23 миллиона рублей является "унизительным", так как вся страна сейчас "живёт совсем другим".