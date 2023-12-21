Блогершу и телеведущую Настю Ивлееву следует отстранить от эфиров после голой вечеринки в Москве. С таким призывом выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, скандальная блондинка "цинично плюнула" в сторону народа в непростое для нашей страны время.

"Самым лучшим [наказанием] для неё станет бан на полгодика от всех эфиров. Без них она свои миллионные трусы заложит в ломбард и займётся нормальной деятельностью", — приводит телеканал "360" слова Милонова.