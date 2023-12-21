В Госдуме придумали "лучшее наказание" для Ивлеевой за голую вечеринку
Милонов потребовал отстранить Ивлееву от эфиров после голой вечеринки
Настя Ивлеева и рэпер Джиган на скандальной вечеринке в Москве. Обложка © Telegram / ivleeva360
Блогершу и телеведущую Настю Ивлееву следует отстранить от эфиров после голой вечеринки в Москве. С таким призывом выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, скандальная блондинка "цинично плюнула" в сторону народа в непростое для нашей страны время.
"Самым лучшим [наказанием] для неё станет бан на полгодика от всех эфиров. Без них она свои миллионные трусы заложит в ломбард и займётся нормальной деятельностью", — приводит телеканал "360" слова Милонова.
Также парламентарий раскритиковал образ блогерши, заявив, что Ивлеева безвкусно вырядилась на мероприятие. Кроме того, он подчеркнул, что надевать украшение стоимостью 23 миллиона рублей является "унизительным", так как вся страна сейчас "живёт совсем другим".
Напомним, скандальная вечеринка Almost naked party ("Почти голая вечеринка") прогремела в столичном клубе "Мутабор" в ночь с 20 на 21 декабря. Среди знаменитых гостей, в частности, были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза, Ксения Собчак и другие. С требованием проверить Ивлееву на пропаганду ЛГБТ* во все возможные инстанции уже обратились различные общественники. Сама же блогерша заявила, что не видит ничего "бесовского" в прошедшей вечеринке и анонсировала второй день тусовки.
* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.