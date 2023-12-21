Самый скандальный участник голой вечеринки Ивлеевой раскрыл, почему из одежды на нём был лишь носок

В ночь на 21 декабря в Москве отгремела скандальная "почти голая" вечеринка, организованная блогершей Настей Ивлеевой. Особенно на ней выделялся некий парень, на котором из одежды был лишь носок, прикрывавший половой орган. Как выяснилось, это 25-летний уральский рэпер Vacio (Николай Васильев). В беседе с телеграм-каналом SHOT он рассказал, что его образ вдохновлён выходками американской рок-группы Red Hot Chili Peppers, которые выступали в таком же "костюме" в 90-х.