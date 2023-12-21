Самый скандальный участник голой вечеринки Ивлеевой раскрыл, почему из одежды на нём был лишь носок
SHOT: Парнем в одном носке на полуголой вечеринке Ивлеевой оказался рэпер Vacio
Рэпер Vacio на скандальной вечеринке Насти Ивлеевой. Обложка © Telegram / SHOT
В ночь на 21 декабря в Москве отгремела скандальная "почти голая" вечеринка, организованная блогершей Настей Ивлеевой. Особенно на ней выделялся некий парень, на котором из одежды был лишь носок, прикрывавший половой орган. Как выяснилось, это 25-летний уральский рэпер Vacio (Николай Васильев). В беседе с телеграм-каналом SHOT он рассказал, что его образ вдохновлён выходками американской рок-группы Red Hot Chili Peppers, которые выступали в таком же "костюме" в 90-х.
Сам же музыкант известен "Песней двух романтиков", которую спел вместе с Димой Биланом. На вечеринке рэпер из Екатеринбурга был в центре внимания: неизвестный гость облизал его "наряд" и стянул с интимного места.
Как сообщал Лайф, скандальная тусовка под названием Almost naked party ("Почти голая вечеринка") прогремела в ночь с 20 на 21 декабря. Среди знаменитых гостей были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза, Ксения Собчак и другие. Несмотря на критику общественников, назвавших тусовку сатанинским балом, а также возможную проверку на пропаганду ЛГБТ*, организатор вечеринки Настя Ивлеева пообещала продолжение.
* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.