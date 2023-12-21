Общественники заподозрили, что полтонны кокаина неспроста нашли в Москве прямо перед голой вечеринкой Ивлеевой

Всех участников "сатанинского бала", который устроила блогерша Настя Ивлеева не мешало бы перевоспитать на фронте. Об этом в беседе с Лайфом заявил председатель движения "Ветераны России", доброволец СВО Ильдар Резяпов. Общественник также считает, что изъятие более полутонны латиноамериканского кокаина в Москве и голая звёздная вечеринка вполне могут быть связаны.

"Думаю, колючая проволока на платье Ксюши Собчак нужна ей как никогда, видимо, чувствует, что скоро именно она и будет её окружать. Ремня ей и Ивлеевой нужно задать солдатского — хорошего! Нужно нести в общество ценности и нравственность, особенно в контексте возрождения России, позицию которой отстаивают люди в форме на передовой. За прошедшие сутки Донецк обстреляли девять раз, а в столице России вечеринка про дикую пошлость. Это недопустимо", — высказался Резяпов.

По мнению собеседника Лайфа, участники вечеринки Ивлеевой несут в общество хаос и разрушение. Все эти люди и являются идеологическими врагами России. А подобные скандальные мероприятия лишь подчёркивают разрыв между реальностью и ценностями, которые пропагандируются в нашем обществе. Таких индивидуумов, как подчеркнул Резяпов, нужно перевоспитать на фронте, а тех, кто откажется, — выслать в Европу и на Запад, ведь там "им место с их системой ценностей".

С требованием проверить скандальную вечеринку на употребление и распространение запрещённых веществ и пропаганду ЛГБТ* "Ветераны России" обратились во все возможные инстанции, включая Генпрокуратуру, СК, Роскомнадзор, мэрию Москвы, а также в Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков. К слову, ранее с подобным заявлением к правоохранителям обратились общественники сразу из нескольких организаций (Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией и "Зов народа"). Они также призывают проверить столичный клуб, где проходила вечеринка.

Напомним, скандальная вечеринка Almost naked party ("Почти голая вечеринка") прогремела в ночь с 20 на 21 декабря. Среди знаменитых гостей, в частности, были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза, Ксения Собчак и другие.