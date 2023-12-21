"Чертовщина во время СВО": Ивлееву призвали проверить на пропаганду ЛГБТ* после вечеринки в Москве

Общественники считают, что вечеринка в столичном клубе "Мутабор" с неподобающим дресс-кодом — это не что иное, как "чертовщина" и "бесовщина". По их мнению, устраивать подобное веселье в разгар СВО категорически неприемлемо. Кроме того, у общественников осталось немало вопросов к "нарядам" гостей вечеринки. К примеру, рэпер Vacio заявился на мероприятие в одном носке, который едва покрывал его половой орган.

Телеграм-канал также обозначил четыре главных момента "чертовщины", которые предстоит проверить силовикам на пропаганду ЛГБТ*. В частности, один из гостей лизал на камеру тот самый носок, который прикрывал гениталии рэпера Vacio, а потом схватился за него и сдёрнул. Также во время вечеринки был заснят поцелуй двух мужчин на танцполе. Кроме того, на потолке клуба постоянно крутилась проекция из обнажённых женщин-звёзд, которые лежат рядом друг с другом. А ещё всем желающим было предложено сфотографироваться "в постели с полуголой Ивлеевой" (была проекция и одеяло с подушкой). Это, кстати, делали в том числе раздетые гости-женщины.