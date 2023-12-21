"Чертовщина во время СВО": Ивлееву призвали проверить на пропаганду ЛГБТ* после вечеринки в Москве
SHOT: Ивлееву потребовали проверить на пропаганду ЛГБТ* после голой вечеринки
Кадр со скандальной вечеринки Ивлеевой. Обложка © Telegram / SHOT
Известную блогершу Настю Ивлееву, которая устроила Almost naked party ("Почти голую вечеринку"), требуют проверить на пропаганду ЛГБТ*. С заявлением к правоохранителям обратились общественники сразу из нескольких организаций (Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией и "Зов народа"), сообщает SHOT.
Общественники считают, что вечеринка в столичном клубе "Мутабор" с неподобающим дресс-кодом — это не что иное, как "чертовщина" и "бесовщина". По их мнению, устраивать подобное веселье в разгар СВО категорически неприемлемо. Кроме того, у общественников осталось немало вопросов к "нарядам" гостей вечеринки. К примеру, рэпер Vacio заявился на мероприятие в одном носке, который едва покрывал его половой орган.
Телеграм-канал также обозначил четыре главных момента "чертовщины", которые предстоит проверить силовикам на пропаганду ЛГБТ*. В частности, один из гостей лизал на камеру тот самый носок, который прикрывал гениталии рэпера Vacio, а потом схватился за него и сдёрнул. Также во время вечеринки был заснят поцелуй двух мужчин на танцполе. Кроме того, на потолке клуба постоянно крутилась проекция из обнажённых женщин-звёзд, которые лежат рядом друг с другом. А ещё всем желающим было предложено сфотографироваться "в постели с полуголой Ивлеевой" (была проекция и одеяло с подушкой). Это, кстати, делали в том числе раздетые гости-женщины.
Напомним, скандальная вечеринка Almost naked party ("Почти голая вечеринка") прогремела в ночь с 20 на 21 декабря. Среди знаменитых гостей, в частности, были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза, Ксения Собчак и другие.
* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.