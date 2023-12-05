МВД объявило в розыск по уголовной статье ЛГБТ*-активиста Родькина

При этом, о какой именно статье идёт речь, не уточняется. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, это может быть связано с высказываниями активиста против проведения специальной военной операции и политики нашей страны. Известно, что ранее он уже не раз выступал с защитой прав представителей ЛГБТ*, а также пару раз был оштрафован за нарушение закона об иноагентах.