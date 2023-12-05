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5 декабря, 09:39

МВД объявило в розыск по уголовной статье ЛГБТ*-активиста Родькина

МВД России объявило в розыск ЛГБТ*‑активиста и сооснователя организации "Омское гражданское объединение"** Николая Родькина. Об этом свидетельствует информация из базы розыска ведомства.

"Родькин Николай Яковлевич разыскивается по статье УК РФ", — говорится на сайте министерства.

При этом, о какой именно статье идёт речь, не уточняется. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, это может быть связано с высказываниями активиста против проведения специальной военной операции и политики нашей страны. Известно, что ранее он уже не раз выступал с защитой прав представителей ЛГБТ*, а также пару раз был оштрафован за нарушение закона об иноагентах.

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Ранее Лайф рассказывал, что МВД объявило в розыск бывшего лидера Либертарианской партии и главы организации "Гражданское общество" Михаила Светова***. До этого против него было возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма.

* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.

** Признана в России иностранным агентом.

*** Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

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VK / rodnik83

Николь Вербер
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