МВД объявило в розыск по уголовной статье ЛГБТ*-активиста Родькина
МВД России объявило в розыск ЛГБТ*‑активиста и сооснователя организации "Омское гражданское объединение"** Николая Родькина. Об этом свидетельствует информация из базы розыска ведомства.
"Родькин Николай Яковлевич разыскивается по статье УК РФ", — говорится на сайте министерства.
При этом, о какой именно статье идёт речь, не уточняется. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, это может быть связано с высказываниями активиста против проведения специальной военной операции и политики нашей страны. Известно, что ранее он уже не раз выступал с защитой прав представителей ЛГБТ*, а также пару раз был оштрафован за нарушение закона об иноагентах.
Ранее Лайф рассказывал, что МВД объявило в розыск бывшего лидера Либертарианской партии и главы организации "Гражданское общество" Михаила Светова***. До этого против него было возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма.
* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.
** Признана в России иностранным агентом.
*** Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.
VK / rodnik83