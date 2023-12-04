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4 декабря, 13:08

Каспарова* оштрафовали на 30 тыс. рублей за несоблюдение закона об иноагентах

Хамовнический районный суд Москвы оштрафовал 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* на 30 тысяч рублей за несоблюдение закона об иностранных агентах. Об этом пишет РИА "Новости". Протокол подготовил Роскомнадзор за непредоставление сведений о деятельности иноагента.

"Каспаров* признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 19.34, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей", — рассказали агентству в суде.

Минюст признал иноагентом премьер-министра РФ при первом сроке Путина

Минюст признал иноагентом премьер-министра РФ при первом сроке Путина

Ранее в Госдуме высказались против признания граждан иностранными агентами посмертно. По словам депутата Андрея Альшевских, статус иноагента не клеймо, а подобная идея излишня.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

ТАСС / dpa / picture-alliance / Lino Mirgeler

Матвей Константинов
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