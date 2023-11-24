Минюст признал иноагентом премьер-министра РФ при первом сроке Путина

Минюст включил политика и экс-премьер-министра Михаила Касьянова* в реестр иностранных агентов. Помимо него в список попали ещё три человека и одна организация. Об этом говорится в публикации на сайте ведомства.

В сообщении министерства уточняется, что Касьянов* участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов на неограниченный круг лиц, занимался распространением ложной информации о решениях, принимаемых властями Российской Федерации, и политике страны. Также он выступал против СВО, участвовал как респондент на информационных площадках, принадлежащих иностранным структурам. А кроме того, вместе с другими иноагентами состоит в "Антивоенном комитете России", занимающемся дискредитацией внешней и внутренней политики РФ. В настоящее время живёт не в России.

Помимо Касьянова* иноагентами стали историк И.Г. Венявкин*, журналисты И.В. Давлятчина* и И.Г. Юсупова*. Также в реестр попало ООО "Люди"*.

Касьянов*, лидер Партии народной свободы (ПарНаС), уехал из России в начале июня 2022 года. На тот момент причины отъезда не оглашались, но была версия, что они личные.