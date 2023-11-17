Актрису Троянову*, сравнившую Россию с "изнасилованной бабой", признали иноагентом

Минюст России включил актрису Яну Троянову* и интернет-издание The Moscow Times* в реестр иноагентов. Помимо них список пополнили ещё три человека и одна организация. В ведомстве сообщили, что Троянова являлась распространителем недостоверной информации о решениях Правительства Российской Федерации и проводимой им политике, выступала против СВО на Украине, занималась дискредитацией РФ и ВС РФ, а также была респондентом на информационных площадках иностранных СМИ и иностранных агентов. Кроме того, живёт вне пределов России.

В свою очередь, интернет-издание The Moscow Times* распространяло ложную информацию о решениях российского руководства и занималось созданием негативного образа властей страны. Также TMT* участвовало в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов для неограниченного круга лиц. При этом руководят им иностранные лица и структуры.

Помимо них в список попали И.Л. Бер*, А.О. Морозов*, Г.С. Свердлин*. А ещё иноагентом признали иностранную организацию Hidemy.network Ltd.*, реализующую VPN-сервис HideMy.name.

Ранее Минюст России включил в список иноагентов историка и политика Алексея Малова*, журналиста Сергея Колдобского*. Также в список попали две организации: проект "Гроза"* и интернет-источник "Кедр.медиа"*.