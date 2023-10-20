В Госдуме призвали внести Троянову в список иноагентов за слова про "изнасилованную бабу"

Актрису Яну Троянову, обозвавшую Россию "изнасилованной бабой", нужно внести в список иноагентов и проверить на предмет дискредитации ВС РФ. Об этом NEWS.ru рассказал первый зампред Комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

"Проверку при наличии доказательств дискредитации российских войск или разжигания ненависти можно провести не только по поводу Яны Трояновой, но и любого другого артиста, человека. И если гражданин окажется не таким уж и гражданином, есть все законодательные основания, чтобы признать его иноагентом", — пояснил он.

По его словам, Трояновой светит уголовное дело, если все факты будут доказаны. Депутат уверен, что актриса могла набивать себе цену на Западе, следуя русофобскому тренду. Поливание грязью России способно приносить сбежавшим артистам определённые бонусы, уверен Шолохов. А второй причиной он назвал банальную злость. Троянова — давно не звезда, поэтому, потеряв заработок в российском кино, она озлобилась и не следит за языком.