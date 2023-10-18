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18 октября, 19:47

Писателю-иноагенту Глуховскому* грозит крупный штраф

Писателю Глуховскому* грозит новый штраф за несоблюдение закона об иноагентах

<p>Дмитрий Глуховский*. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Дмитрий Глуховский*</p>

Дмитрий Глуховский*. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Дмитрий Глуховский*

Писателю Дмитрию Глуховскому* грозит новый штраф до 50 тысяч рублей за несоблюдение закона о деятельности иностранных агентов. Иноагенту вменяется непредоставление отчётности в уполномоченный орган, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Останкинский суд Москвы.

"Поступил протокол об административном правонарушении в отношении Глуховского Д.А*., дата заседания не назначена", — уточнил собеседник агентства.

Инстанция ранее зарегистрировала на Глуховского* ещё один административный протокол из-за отсутствия метки иноагента под постами в социальных сетях. По этой статье также предусматривается штраф в 50 тысяч. Жалоба ещё не рассмотрена.

В феврале Генпрокуратура направила в суд дело писателя Дмитрия Глуховского* о дискредитации ВС РФ. Автора "Метро 2033" и "Метро 2034" тогда объявили в международный розыск. А в августе суд Москвы заочно приговорил писателя Глуховского* к восьми годам колонии.

* Включён Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Андрей Бражников
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