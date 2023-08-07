Суд Москвы заочно приговорил писателя Глуховского* к восьми годам колонии

Басманный суд Москвы вынес заочное решение в отношении писателя Дмитрия Глуховского*, приговорив его к восьми годам тюрьмы. Следствие доказало, что обвиняемый публиковал ложную информацию о ВС РФ.

"Глуховскому* назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в колонии общего режима", — сообщает РИА "Новости", ссылаясь на судебное решение.

Также Глуховскому* запрещено заниматься администрированием сайтов в течение четырёх лет. При этом прокурор требовал отправить писателя за решётку на девять лет.

Напомним, Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело писателя Дмитрия Глуховского* о дискредитации Российской армии. Следствие установило, что в период с 10 марта по 10 мая 2022 года он, находясь за границей, разместил в соцсетях ложные публикации о якобы обстрелах российскими военными жилых домов, школ и больниц, а также об убийствах мирных жителей в ходе СВО. Глуховский* был заочно арестован и объявлен в международный розыск.