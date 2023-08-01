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1 августа, 10:59

Фрик-блогер Александр Шпак попал под административку из-за высказываний в адрес ВС РФ

На блогера-бодибилдера Александра Шпака завели дело о дискредитации ВС РФ

<p>Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sashashpakofficial</p>

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sashashpakofficial

Административное дело завели на известного российского фрик-блогера Александра Шпака. Как пишет SHOT, его подозревают в дискредитации Вооружённых сил РФ.

Шпак с прошлого года живёт в Турции, открыто поддерживая Украину. Помимо этого бодибилдер периодически делает в соцсетях оскорбительные публикации в адрес российских военных и высмеивает раненых пленников. В ближайшее время протокол по его делу рассмотрит Тверской суд Москвы.

Госдума рассмотрит закон о лишении гражданства РФ по рождению за дискредитацию Армии

Госдума рассмотрит закон о лишении гражданства РФ по рождению за дискредитацию Армии

Ранее также стало известно, что правоохранители могут проверить на предмет дискредитации Российской армии рэпера Лигалайза. С соответствующей инициативой в надзорные органы обратился общественник Виталий Бородин.

Максим Плетнёв
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