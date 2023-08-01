Фрик-блогер Александр Шпак попал под административку из-за высказываний в адрес ВС РФ
На блогера-бодибилдера Александра Шпака завели дело о дискредитации ВС РФ
Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sashashpakofficial
Административное дело завели на известного российского фрик-блогера Александра Шпака. Как пишет SHOT, его подозревают в дискредитации Вооружённых сил РФ.
Шпак с прошлого года живёт в Турции, открыто поддерживая Украину. Помимо этого бодибилдер периодически делает в соцсетях оскорбительные публикации в адрес российских военных и высмеивает раненых пленников. В ближайшее время протокол по его делу рассмотрит Тверской суд Москвы.
Ранее также стало известно, что правоохранители могут проверить на предмет дискредитации Российской армии рэпера Лигалайза. С соответствующей инициативой в надзорные органы обратился общественник Виталий Бородин.