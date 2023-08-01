Фрик-блогер Александр Шпак попал под административку из-за высказываний в адрес ВС РФ

Административное дело завели на известного российского фрик-блогера Александра Шпака. Как пишет SHOT, его подозревают в дискредитации Вооружённых сил РФ.

Шпак с прошлого года живёт в Турции, открыто поддерживая Украину. Помимо этого бодибилдер периодически делает в соцсетях оскорбительные публикации в адрес российских военных и высмеивает раненых пленников. В ближайшее время протокол по его делу рассмотрит Тверской суд Москвы.