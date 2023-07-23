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23 июля, 12:29

Рэпера Лигалайза проверят на дискредитацию Российской армии

Общественник Бородин призвал проверить рэпера Лигалайза на дискредитацию ВС РФ

<p>Рэпер Лигалайз (Андрей Меньшиков). Обложка © <a href="https://vk.com/photo-2942_457241832" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / mc_ligalize / фотограф Павел Галактионов</a></p>

Рэпер Лигалайз (Андрей Меньшиков). Обложка © VK / mc_ligalize / фотограф Павел Галактионов

Рэпера Лигалайза (Андрей Меньшиков) призвали проверить на дискредитацию ВС РФ. С такой инициативой в Генпрокуратуру РФ обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, сообщает телеграм-канал Mash.

Причиной обращения стало недавнее интервью рэпера журналисту Юрию Дудю*, где он осуждал действия России и оскорблял президента страны. По словам Бородина, въезд в страну для музыканта остаётся открытым и его пока не признали иноагентом, что позволяет ему продолжать зарабатывать на русскоязычных фанатах. Также общественник обратил внимание на клип рэпера, где в негативном свете представлены российские военные.

В связи с этим Бородин передал все материалы в компетентные органы. Общественник призывает запретить клипы Лигалайза, признать его экстремистом и ограничить въезд в страну.

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Ранее сообщалось, что в отношении российского блогера Ильи Варламова* возбудили административное дело. Роскомнадзор требует оштрафовать его за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в соцсетях.

* Внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Иван Косицын
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