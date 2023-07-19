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19 июля, 13:36

На иноагента Илью Варламова* завели административное дело

SHOT: Варламову* грозит штраф за отсутствие маркировки иноагента в его постах

<p>Илья Варламов. Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/varlamov/7041" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> varlamov</a></p>

Илья Варламов. Обложка © Telegram / varlamov

В отношении российского блогера Ильи Варламова* возбудили административное дело. Как сообщает SHOT, Роскомнадзор требует оштрафовать его за отсутствие маркировки иностранного агента в его публикациях в соцсетях.

По информации телеграм-канала, дело завели за отсутствие иноагентской отметки в постах в Telegram-канале Варламова*. За это блогеру грозит штраф на сумму до 50 тысяч рублей. К слову, в других соцсетях он также не использует маркировку.

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Напомним, Минюст включил в список иноагентов Илью Варламова* 23 марта текущего года. По данным ведомства, он получал поддержку от иностранных источников. 15 мая блогер подал иск на решение Минюста о статусе иноагента, но суд его отклонил.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Наталья Исакова
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