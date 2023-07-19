На иноагента Илью Варламова* завели административное дело

В отношении российского блогера Ильи Варламова* возбудили административное дело. Как сообщает SHOT , Роскомнадзор требует оштрафовать его за отсутствие маркировки иностранного агента в его публикациях в соцсетях.

По информации телеграм-канала, дело завели за отсутствие иноагентской отметки в постах в Telegram-канале Варламова*. За это блогеру грозит штраф на сумму до 50 тысяч рублей. К слову, в других соцсетях он также не использует маркировку.