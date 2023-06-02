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2 июня, 07:18

Суд в Москве отклонил иск блогера Варламова о снятии статуса иноагента

Замоскворецкий суд Москвы отказал блогеру Илье Варламову* в снятии с него статуса иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

"Суд отказал в удовлетворении исковых требований Варламова к Минюсту РФ. Истец требовал признать незаконным решение о включении его в реестр иноагентов", — указывается в сообщении.

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Напомним, Минюст включил в список иноагентов Илью Варламова 23 марта текущего года. По данным ведомства, он получал поддержку от иностранных источников. 15 мая блогер подал иск на решение Минюста о статусе иноагента.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Обложка ©

ТАСС / URA.RU / Алексей Андронов

Светлана Оперук
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