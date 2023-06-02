Суд в Москве отклонил иск блогера Варламова о снятии статуса иноагента
Замоскворецкий суд Москвы отказал блогеру Илье Варламову* в снятии с него статуса иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.
"Суд отказал в удовлетворении исковых требований Варламова к Минюсту РФ. Истец требовал признать незаконным решение о включении его в реестр иноагентов", — указывается в сообщении.
Напомним, Минюст включил в список иноагентов Илью Варламова 23 марта текущего года. По данным ведомства, он получал поддержку от иностранных источников. 15 мая блогер подал иск на решение Минюста о статусе иноагента.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.
ТАСС / URA.RU / Алексей Андронов