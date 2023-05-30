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30 мая, 12:08

Сбежавшую из России звезду "Ольги" потребовали признать иноагентом

Общественник Бородин предложил признать актрису Яну Троянову иноагентом

<p>Актриса Яна Троянова. Фото © ТАСС / Дмитрий Михаевич</p>

Актриса Яна Троянова. Фото © ТАСС / Дмитрий Михаевич

Уехавшую из России звезду сериала "Ольга" Яну Троянову предложено признать иноагентом. Как пишет SHOT, соответствующее обращение Генпрокурору РФ Игорю Краснову направил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Кроме того, считает общественник, оскандалившуюся актрису стоит проверить на причастность к спонсированию Вооружённых сил Украины.

Уехавших из России иноагентов и опальных звёзд могут лишить пенсий

Уехавших из России иноагентов и опальных звёзд могут лишить пенсий

Напомним, в интервью журналисту Юрию Дудю* Яна Троянова назвала жизнь в России "адом". С осени 2022 года артистка скитается по Франции и уже успела "отдать" телефон уличным ворам.

* Признан иностранным агентом.

Матвей Константинов
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