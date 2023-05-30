Сбежавшую из России звезду "Ольги" потребовали признать иноагентом

Уехавшую из России звезду сериала "Ольга" Яну Троянову предложено признать иноагентом. Как пишет SHOT, соответствующее обращение Генпрокурору РФ Игорю Краснову направил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Кроме того, считает общественник, оскандалившуюся актрису стоит проверить на причастность к спонсированию Вооружённых сил Украины.

Напомним, в интервью журналисту Юрию Дудю* Яна Троянова назвала жизнь в России "адом". С осени 2022 года артистка скитается по Франции и уже успела "отдать" телефон уличным ворам.