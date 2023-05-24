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24 мая, 15:23

Уехавших из России иноагентов и опальных звёзд могут лишить пенсий

Движение "Зов народа" призвало лишить иноагентов и критиков России пенсий

Знаменитостей-иноагентов, а также деятелей культуры, уехавших из России и критикующих спецоперацию, требуют лишить пенсий и любых других выплат. Соответствующую инициативу депутатам Госдумы направило движение "Зов народа", пишет SHOT.

Среди получающих выплаты, например, Алла Пугачёва, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич*, актёр Дмитрий Назаров. Телеграм-канал напоминает, что Гребенщиков получает около 20 тысяч рублей из России ежемесячно, а Назаров вместе с надбавкой за звание народного артиста — 54 тысячи.

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А ранее общественники из "Ветеранов России" попросили проверить покупателей мерча Земфиры*, Ильи Варламова*, Noize MC (Иван Алексеев)* и прочих иноагентов на предмет финансирования ВСУ. Они направили заявления в Генпрокуратуру РФ и СК.

* Внесены Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Обложка ©

LIFE / Александр Арутюнов, © LIFE / Дмитрий Киселев

Александра Вишнякова
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