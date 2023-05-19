"Подтявкивающее говно": Сбежавший в Израиль Макаревич оскорбил россиян

Уехавший в Израиль лидер "Машины времени" Андрей Макаревич* назвал россиян, поддерживающих специальную военную операцию на Украине, "подтявкивающим говном". Также 69-летний музыкант заявил, что не планирует возвращаться на одину в ближайшее время.

Макаревич назвал "подтявкивающим говном" россиян, которые поддерживают власти. Видео © Telegram / Консерватор

"Вот лопнет эта власть — она же лопнет рано или поздно, это вопрос времени. И вот это всё подтявкивающее говно затихнет, но они же никуда не денутся, они же там останутся. И я поеду для них петь? Да ни в жизни", — отрезал Макаревич в интервью телеведущей Татьяне Лазаревой*, которая, кстати, тоже ранее покинула Россию.

По словам музыканта, последний раз он был в Москве примерно полгода назад. Он также заверил, что наслаждается жизнью в Израиле, получает удовольствие от гастролей за границей и совершенно не скучает по родине.

Ранее Лайф писал, что на собиравшего деньги для ВСУ Гребенщикова завели протокол о дискредитации ВС РФ. Причина составления документа и дата заседания пока не известны.