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18 мая, 14:22

На собиравшего деньги для ВСУ Гребенщикова завели протокол о дискредитации ВС РФ

На российского музыканта Бориса Гребенщикова составили административный протокол о дискредитации ВС РФ. Информация об этом появилась на сайте судов Москвы.

Причина составления протокола и дата заседания пока неизвестны. По статье КоАП о публичных действиях, направленных на дискредитацию Армии России, 69-летнему музыканту грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

На Бали отменили концерт Бориса Гребенщикова

На Бали отменили концерт Бориса Гребенщикова

В январе депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал СК проверить высказывания Гребенщикова на содействие терроризму и дискредитацию ВС РФ. В одном из интервью исполнитель признался, что передал деньги с концертов на нужды украинским войскам. Вместе с тем поддерживающих СВО россиян артист назвал "психически больными фашистами". Напомним, после начала СВО Гребенщиков уехал в Великобританию.

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ТАСС / Руслан Шамуков

Наталья Исакова
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