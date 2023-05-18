На собиравшего деньги для ВСУ Гребенщикова завели протокол о дискредитации ВС РФ

На российского музыканта Бориса Гребенщикова составили административный протокол о дискредитации ВС РФ. Информация об этом появилась на сайте судов Москвы.

Причина составления протокола и дата заседания пока неизвестны. По статье КоАП о публичных действиях, направленных на дискредитацию Армии России, 69-летнему музыканту грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.