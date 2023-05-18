На собиравшего деньги для ВСУ Гребенщикова завели протокол о дискредитации ВС РФ
На российского музыканта Бориса Гребенщикова составили административный протокол о дискредитации ВС РФ. Информация об этом появилась на сайте судов Москвы.
Причина составления протокола и дата заседания пока неизвестны. По статье КоАП о публичных действиях, направленных на дискредитацию Армии России, 69-летнему музыканту грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
В январе депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал СК проверить высказывания Гребенщикова на содействие терроризму и дискредитацию ВС РФ. В одном из интервью исполнитель признался, что передал деньги с концертов на нужды украинским войскам. Вместе с тем поддерживающих СВО россиян артист назвал "психически больными фашистами". Напомним, после начала СВО Гребенщиков уехал в Великобританию.
ТАСС / Руслан Шамуков