"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 марта, 18:56

На Бали отменили концерт Бориса Гребенщикова

Концерт российского музыканта Бориса Гребенщикова на индонезийском острове Бали отменили по инициативе концертной площадки. Выступление было запланировано на 23 марта.

"[Концерты отменяются], потому что у них там свои какие-то проблемы, у концертной площадки. Мы готовы были ехать, очень хотелось посмотреть на солнце", — приводит ТАСС слова Гребенщикова.

При этом представители площадки Parq Ubud подтвердили отмену концерта. Однако причину они не уточнили.

Ранее Лайф писал, что на Бали задержали российского телеведущего-иноагента Михаила Шаца*. Это случилось перед его концертом. Знаменитость был вынужден покинуть страну — он отправился в Израиль. Кроме того, на Бали ранее задержали россиянина Семёна Щербакова, который устроил незаконное стендап-выступление. Всё из-за того, что у него была туристическая виза, по которой он не может работать.

На Бали хотят отменить упрощённую выдачу виз для россиян и украинцев из-за "плохого поведения"

На Бали хотят отменить упрощённую выдачу виз для россиян и украинцев из-за "плохого поведения"

* Признан иностранным агентом.

Обложка ©

ТАСС / Александр Рюмин

Иван Косицын
  • Новости
  • Индонезия
  • бали
  • Борис Гребенщиков
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров