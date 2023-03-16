На Бали отменили концерт Бориса Гребенщикова

" [Концерты отменяются] , потому что у них там свои какие-то проблемы, у концертной площадки. Мы готовы были ехать, очень хотелось посмотреть на солнце", — приводит ТАСС слова Гребенщикова.

Ранее Лайф писал, что на Бали задержали российского телеведущего-иноагента Михаила Шаца*. Это случилось перед его концертом. Знаменитость был вынужден покинуть страну — он отправился в Израиль. Кроме того, на Бали ранее задержали россиянина Семёна Щербакова, который устроил незаконное стендап-выступление. Всё из-за того, что у него была туристическая виза, по которой он не может работать.