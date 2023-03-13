На Бали хотят отменить упрощённую выдачу виз для россиян и украинцев из-за "плохого поведения"

Губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер, выступая на пресс-конференции, предложил прекратить выдачу виз по прибытии для туристов из России и Украины из-за нарушений визового режима, пишет The Jakarta Post .

Глава острова заявил журналистам, что уже написал соответствующий запрос в МИД и Минюст Индонезии. По словам Костера, он предложил отменить упрощённый режим в ответ на сообщения о "плохом поведении и возможных преступных действиях", которые, предположительно, были совершены туристами из РФ и Украины.