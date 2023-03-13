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13 марта, 09:10

На Бали хотят отменить упрощённую выдачу виз для россиян и украинцев из-за "плохого поведения"

Губернатор Бали Костер призвал отменить упрощённый визовый режим для россиян и украинцев

Губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер, выступая на пресс-конференции, предложил прекратить выдачу виз по прибытии для туристов из России и Украины из-за нарушений визового режима, пишет The Jakarta Post.

Глава острова заявил журналистам, что уже написал соответствующий запрос в МИД и Минюст Индонезии. По словам Костера, он предложил отменить упрощённый режим в ответ на сообщения о "плохом поведении и возможных преступных действиях", которые, предположительно, были совершены туристами из РФ и Украины.

На Бали решили ужесточить требования к поведению и одежде туристов

На Бали решили ужесточить требования к поведению и одежде туристов

Ранее Лайф писал, что на Бали задержали российского телеведущего-иноагента Михаила Шаца*. Это случилось перед его концертом. Знаменитости пришлось покинуть страну — он отправился в Израиль.

* Признан иностранным агентом.

Обложка ©

Freepik / wirestock

Наталья Исакова
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