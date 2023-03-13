На Бали хотят отменить упрощённую выдачу виз для россиян и украинцев из-за "плохого поведения"
Губернатор Бали Костер призвал отменить упрощённый визовый режим для россиян и украинцев
Губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер, выступая на пресс-конференции, предложил прекратить выдачу виз по прибытии для туристов из России и Украины из-за нарушений визового режима, пишет The Jakarta Post.
Глава острова заявил журналистам, что уже написал соответствующий запрос в МИД и Минюст Индонезии. По словам Костера, он предложил отменить упрощённый режим в ответ на сообщения о "плохом поведении и возможных преступных действиях", которые, предположительно, были совершены туристами из РФ и Украины.
Ранее Лайф писал, что на Бали задержали российского телеведущего-иноагента Михаила Шаца*. Это случилось перед его концертом. Знаменитости пришлось покинуть страну — он отправился в Израиль.
* Признан иностранным агентом.
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