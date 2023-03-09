Телеведущего-иноагента Михаила Шаца* задержали на Бали, сообщает SHOT . По данным телеграм-канала, перед концертом шоумена в зал нагрянули силовики в рамках иммиграционного рейда.

Сейчас решается вопрос о депортации Шаца из Индонезии. Зрителям обещают вернуть деньги за несостоявшийся концерт.

А ранее на Бали избили инвест-блогера Юрия Бойцова и ограбили на 284 тысячи долларов. По его словам, четверо неизвестных ворвались на виллу и под угрозой расправы забрали паспорта с деньгами.