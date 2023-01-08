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8 января, 00:30

Анна Хилькевич пожаловалась фанатам, что на Бали её укусила змея

Отдыхая вместе с семьёй на Бали, актриса Анна Хилькевич столкнулась с неприятностями — её укусила змея. До этого она пожаловалась фанатам на появление красных точек на руке. А потом сообщила, что у неё "странное" самочувствие и опухшая рука.

"Я сегодня проснулась утром и еле открыла глаза, вообще не понимала, что происходит. Смотрю на свою опухшую руку и вижу на ней три красненькие точки", — рассказала актриса в соцсетях.

Семья же предполагает, что все эти красные точки и симптомы свидетельствуют об укусе змеи. Сама Хилькевич рассуждает так, что если бы дело приняло серьёзный оборот, то она не могла бы и писать свои сообщения фанатам.

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Ранее Лайф писал, что актриса Анна Хилькевич рассказала, как пыталась увеличить грудь заклинаниями. По словам звезды, она перепробовала множество средств, в том числе поедание капусты, втирание специальных мазей и "прослушивание аудиодиска".

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Telegram-канал / Аня Хилькевич

Арина Родионова

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