Анна Хилькевич пожаловалась фанатам, что на Бали её укусила змея

Отдыхая вместе с семьёй на Бали, актриса Анна Хилькевич столкнулась с неприятностями — её укусила змея. До этого она пожаловалась фанатам на появление красных точек на руке. А потом сообщила, что у неё "странное" самочувствие и опухшая рука.

"Я сегодня проснулась утром и еле открыла глаза, вообще не понимала, что происходит. Смотрю на свою опухшую руку и вижу на ней три красненькие точки", — рассказала актриса в соцсетях.

Семья же предполагает, что все эти красные точки и симптомы свидетельствуют об укусе змеи. Сама Хилькевич рассуждает так, что если бы дело приняло серьёзный оборот, то она не могла бы и писать свои сообщения фанатам.