Карл III запретил принцу Гарри приводить Меган Маркл к умирающей Елизавете II

Принцу Гарри было запрещено приводить свою супругу Меган Маркл к умирающей королеве Елизавете II. Такой приказ с отказом в доступе в шотландский замок Балморал своему младшему сыну озвучил король Великобритании Карл III. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на отрывок из книги герцога Сассекского.

"[Карл III] приказал принцу Гарри не привозить свою супругу Меган Маркл к умирающей королеве Елизавете II, назвав "бессмысленные и неуважительные" причины", — пишет издание.

Издание отмечает, что этот запрет вызвал у принца Гарри бурю гнева и он потребовал извинений. Как пишется в материале, Карл III позже так и сделал — принёс сыну извинения.

"Никогда не говори так о моей жене!" — воскликнул разгневанный Гарри отцу.