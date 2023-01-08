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7 января, 23:46

Карл III запретил принцу Гарри приводить Меган Маркл к умирающей Елизавете II

Принцу Гарри было запрещено приводить свою супругу Меган Маркл к умирающей королеве Елизавете II. Такой приказ с отказом в доступе в шотландский замок Балморал своему младшему сыну озвучил король Великобритании Карл III. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на отрывок из книги герцога Сассекского.

"[Карл III] приказал принцу Гарри не привозить свою супругу Меган Маркл к умирающей королеве Елизавете II, назвав "бессмысленные и неуважительные" причины", — пишет издание.

Издание отмечает, что этот запрет вызвал у принца Гарри бурю гнева и он потребовал извинений. Как пишется в материале, Карл III позже так и сделал — принёс сыну извинения.

"Никогда не говори так о моей жене!" воскликнул разгневанный Гарри отцу.

Британские военные обвинили принца Гарри в предательстве после его интервью

Британские военные обвинили принца Гарри в предательстве после его интервью

Ранее Лайф писал, что в Британии назвали поведение принца Гарри причиной ухудшения здоровья Елизаветы II. Речь идёт о заявлениях герцога Сассекского и его супруги Меган Маркл в интервью Опре Уинфри. Они упрекнули одного из членов семьи в расизме.

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ТАСС / АР / Alberto Pezzali

Арина Родионова

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