В Британии назвали поведение принца Гарри причиной ухудшения здоровья Елизаветы II

Повлиять на ухудшение состояния здоровья покойной королевы Великобритании Елизаветы II в последний год её жизни могли нападки принца Гарри на монаршую семью. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на друзей правительницы и другие источники.

Речь идёт о заявлениях герцога Сассекского и его супруги Меган Маркл в интервью Опре Уинфри. В беседе они упрекнули одного из членов семьи в расизме и пожаловались, что Букингемский дворец отказался реагировать на травлю супруги принца в СМИ. С тех пор отношения пары и королевского двора остаются напряжёнными.

Кроме того, на здоровье покойной королевы могли сказаться мемуары принца Гарри Spare ("Запасной"), которые на тот момент готовились к выходу. В них он раскрывает подробности своей личной жизни и секреты других родственников. Близкие друзья королевской семьи не могут объяснить, какую цель преследует принц с помощью этих рассказов. Книга должна поступить в продажу 10 января, однако британские СМИ уже начали публиковать небольшие отрывки.