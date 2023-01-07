Жителей Сочи предупредили о ночных заморозках и гололедице
В Сочи спрогнозировали заморозки до утра 8 января и предупредили о гололедице
В Сочи до утра 8 января ожидаются заморозки, жителей региона также предупредили о возможной гололедице на дорогах. Об этом говорится в сообщении администрации курортного города.
"Ночью и утром 8 января на побережье Сочи ожидаются заморозки в воздухе до минус двух градусов. На дорогах местами гололедица. Все службы переведены в усиленный режим работы", — уточнили в ведомстве.
Напомним, с 6 до 7 января в Сочи действует штормовое предупреждение из-за плохих погодных условий: синоптики прогнозируют сильный ветер до 20 м/с, снегопады, сход лавин в горах, выход рек из берегов. По данным мэрии, наиболее сильные дожди прошли минувшей ночью в Лазаревском районе, городская инфраструктура не пострадала.
А жителям Москвы, наоборот, обещали потепление на первой рабочей неделе в году. Уже к среде температура воздуха поднимется до минус 7−12 градусов.
ТАСС / Феоктистов Дмитрий