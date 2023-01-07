Жителей Сочи предупредили о ночных заморозках и гололедице

В Сочи до утра 8 января ожидаются заморозки, жителей региона также предупредили о возможной гололедице на дорогах. Об этом говорится в сообщении администрации курортного города.

"Ночью и утром 8 января на побережье Сочи ожидаются заморозки в воздухе до минус двух градусов. На дорогах местами гололедица. Все службы переведены в усиленный режим работы", — уточнили в ведомстве.

Напомним, с 6 до 7 января в Сочи действует штормовое предупреждение из-за плохих погодных условий: синоптики прогнозируют сильный ветер до 20 м/с, снегопады, сход лавин в горах, выход рек из берегов. По данным мэрии, наиболее сильные дожди прошли минувшей ночью в Лазаревском районе, городская инфраструктура не пострадала.