Минфин США призвал банки не слишком сильно соблюдать санкции
Замминистра финансов США Нельсон предостерёг банки от чрезмерного соблюдения санкций
Министерство финансов США порекомендовало банкам не предпринимать слишком жёсткие шаги по соблюдению санкций. Об этом пишет агентство Bloomberg. Как заявил замминистра финансов Штатов Брайан Нельсон, из-за опасения нарушить санкционные правила некоторые американские финансовые организации проявляют чрезмерную осторожность и отказывают клиентам в обслуживании.
"Когда финансовые учреждения занимаются снижением рисков — без разбора отключают целые категории клиентов от финансовой инфраструктуры, обычные американцы могут быть вынуждены обратиться к нерегулируемой и потенциально опасной финансовой деятельности", — приводит издание слова Нельсона.
Bloomberg отмечает, что такая политика Минфина говорит о системных проблемах американского института санкций. По словам журналистов, зачастую рестрикции вводили слишком быстро и без особой ясности, из-за чего банки под угрозой крупных штрафов стали проявлять чрезмерную осторожность к каждому, кто может рассматриваться как потенциальный объект санкционного риска.
Ранее американский Минфин объявил о санкциях против руководства иранского производителя БПЛА. Поводом для ограничений стали подозрения Вашингтона в том, что Тегеран якобы поставляет беспилотники Москве.
Shutterstock