Читатели французской радиосети Franceinfo бурно отреагировали на материал о том, что западные санкции пошли на пользу некоторым российским производителям. Аналитики рассказали в статье, что уход европейских и американских компаний позволил Турции и Китаю значительно увеличить экспорт в РФ.

"Европейцы — большие неудачники, потому что они выстрелили себе в ногу, надеясь одолеть Россию и сохраняя возможность вернуться на российский рынок, однако затем они осознали, что пути обратно нет. У них нет другого выбора, кроме как идти до конца, а у РФ есть средства, чтобы преодолеть эти трудности, и она готова к этому", — написал пользователь под ником Breidex.

Он подчеркнул, что Украина утащит за собой вниз Европу, а ведущими выгодоприобретателями станут такие страны, как США и Индия. Комментатор Leratdesvilles назвал главными победителями в данной ситуации "крупные компании, которые хотят вытеснить российского конкурента, захватив его рынки". Выигрывают и все украинские олигархи, которым ЕС направляет помощь, а "больше всего проиграли европейские страны", заметил читатель.

"Основными выгодоприобретателями, несомненно, являются США, особенно благодаря продажам сжиженного природного газа европейцам", — подтвердил CecildeMille.

Аналогичное мнение высказал Mine16, отметив, что главные победители — это американские компании.