Импорт японских товаров в Россию превысил досанкционные показатели

Несмотря на то что Япония поддержала санкции против России, между двумя странами увеличился товарооборот. В связи с этим японскую сторону обвиняют в спонсировании спецоперации на Украине. Об этом написал журналист газеты JB Press.

Он указал, что в период с января по ноябрь 2022 года товарооборот между Японией и Россией сравнялся с показателями 2021 года.

"Общий объём торговли Японии с Россией с января по ноябрь составил 542,3 миллиарда иен экспорта и 1,8252 триллиона иен импорта, дефицит — 1,2829 триллиона иен. Сумма импорта уже превысила общую сумму 1,5516 триллиона иен в 2021 году более чем на 270 миллиарда иен", — указано в публикации.

По мнению автора материала, речь идёт о нештатной ситуации, при которой объём сделок превышает досанкционный. Он считает, что данный факт не стоит игнорировать.