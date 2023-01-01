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1 января, 09:31

Импорт японских товаров в Россию превысил досанкционные показатели

JB Press: Вопреки санкциям товарооборот между Россией и Японией вырос

Несмотря на то что Япония поддержала санкции против России, между двумя странами увеличился товарооборот. В связи с этим японскую сторону обвиняют в спонсировании спецоперации на Украине. Об этом написал журналист газеты JB Press.

Он указал, что в период с января по ноябрь 2022 года товарооборот между Японией и Россией сравнялся с показателями 2021 года.

"Общий объём торговли Японии с Россией с января по ноябрь составил 542,3 миллиарда иен экспорта и 1,8252 триллиона иен импорта, дефицит — 1,2829 триллиона иен. Сумма импорта уже превысила общую сумму 1,5516 триллиона иен в 2021 году более чем на 270 миллиарда иен", — указано в публикации.

По мнению автора материала, речь идёт о нештатной ситуации, при которой объём сделок превышает досанкционный. Он считает, что данный факт не стоит игнорировать.

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Ранее японское издание Nihon Keizai сообщило о том, что санкции, введённые против России, спровоцируют рост цен на энергоносители и в перспективе увеличат зависимость развивающихся стран от её поставок.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

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