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1 января, 08:45

Восемь международных учений состоятся на полигонах России в 2023 году

Минобороны анонсировало восемь международных учений на полигонах России в 2023 году

Восемь международных учений с участием Сухопутных войск ВС РФ состоятся на полигонах России в 2023 году. Информация следует из заявления Минобороны.

"На полигонах военных округов России спланировано проведение восьми двусторонних учений: российско-индийское межвидовое учение "Индра-2023", военное антитеррористическое командно-штабное учение государств – членов ШОС "Мирная миссия – 2023", российско-лаосское военное учение, российско-пакистанское военное учение "Дружба-2023", российско-алжирское военное учение", — сказано в сообщении.

Также указано, что на российских полигонах пройдут тренировки с подразделениями КСБР Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2023", российско-монгольское учение "Селенга-2023", а также российско-вьетнамское.

Кроме того, в Армении планируется отработка навыков миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство – 2023", где будут проработаны вопросы совместного планирования операций, порядок взаимодействия представителей штабов и подразделений сухопутных войск государств-участников. В министерстве подчеркнули, что все манёвры несут миротворческую и антитеррористическую направленность.

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Ранее Лайф писал о завершении военных учений России и Китая "Морское взаимодействие – 2022". В ходе манёвров моряки ВМФ России и ВМС Китая тренировались, в частности, освобождать захваченное судно.

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ТАСС / Юрий Смитюк

Никита Осипов

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