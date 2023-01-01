Пожар в ресторане "Тарас Бульба" в Москве локализован

В Москве сотрудники МЧС локализовали пожар в здании, где находится ресторан "Тарас Бульба". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В центре Москвы загорелся ресторан "Тарас Бульба". Видео © Telegram / ГУ МЧС России по г. Москве

Сообщение о возгорании в здании, расположенном по адресу 1-й Волконский переулок, дом 15, поступило пожарным в 09:31. По предварительным данным, никто не пострадал. Огонь ликвидировали на площади 200 квадратных метров.

"По прибытии ПСП было установлено, что происходит открытое горение в отдельно стоящем трёхэтажном административном здании на первом этаже", — указали в МЧС.

В ведомстве добавили, что угроза распространения огня на другие здания отсутствовала. Представитель объекта рассказал, что людей внутри во время пожара не было. На место инцидента выехала лаборатория, которая возьмёт пробы воздуха.