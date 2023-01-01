Пожар в ресторане "Тарас Бульба" в Москве локализован
Пожар в ресторане "Тарас Бульба" в Москве локализовали на площади 200 квадратных метров
В Москве сотрудники МЧС локализовали пожар в здании, где находится ресторан "Тарас Бульба". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В центре Москвы загорелся ресторан "Тарас Бульба". Видео © Telegram / ГУ МЧС России по г. Москве
Сообщение о возгорании в здании, расположенном по адресу 1-й Волконский переулок, дом 15, поступило пожарным в 09:31. По предварительным данным, никто не пострадал. Огонь ликвидировали на площади 200 квадратных метров.
"По прибытии ПСП было установлено, что происходит открытое горение в отдельно стоящем трёхэтажном административном здании на первом этаже", — указали в МЧС.
В ведомстве добавили, что угроза распространения огня на другие здания отсутствовала. Представитель объекта рассказал, что людей внутри во время пожара не было. На место инцидента выехала лаборатория, которая возьмёт пробы воздуха.
Напомним, утром 1 января в центре Москвы загорелся трёхэтажный ресторан "Тарас Бульба". По данным источника Лайфа, в деревянном здании на Садовом кольце обрушились перекрытия. Площадь возгорания достигла почти двухсот квадратных метров.
Telegram / ГУ МЧС России по г. Москве