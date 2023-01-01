В Москве погода 1 января может побить рекорд 1973 года

В первый день нового года в Москве ожидается до плюс шести градусов, дождь и облачная погода. В последний раз такие показатели 1 января в столице были зафиксированы 50 лет назад — в 1973 году. Тогда температура достигла 4,2 градуса. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня в Москве облачно, временами дождь. Температура воздуха в столице плюс 4–6, по области — плюс 2–7", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Он также сообщил о снижении атмосферного давления. Оно составит 736 миллиметров ртутного столба. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 4–9 метров в секунду. Специалист объяснил, что причиной такой погоды в Москве является тёплый сектор циклона, который насыщен аномально тёплым воздухом и полями дождевых туч.