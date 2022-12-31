Синоптик рассказал, какую погоду ждать москвичам в первую неделю нового года

Погода в Москве в первую неделю 2023 года будет неоднородной. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он отметил, что в ночь с 31 декабря на 1 января воздушные массы будут поступать из самых южных частей Атлантики и с севера Африки. При этом в воскресенье в светлое время суток прогнозируется от +3 до +5 градусов, и первый день 2023-го может побить рекорд по теплу 1973 года, когда было +4,2.

"2 января температура будет от нуля до плюс одного градуса. Затем начинается постепенный переход к похолоданию. 3 января ночью прогнозируется от минус шести до минус восьми, днём — от минус одного до минус трёх", — отметил эксперт.

По его словам, в дальнейшем температура резко понизится, с 5 по 7 января в столице будет до -15 градусов ночью и даже ниже. При этом днём — не выше 8–10 градусов мороза. Более того, с 4 января давление в Москве заметно повысится, заключил Вильфанд.