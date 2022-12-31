Врач назвала способы сделать новогодний стол полезным для здоровья

Чтобы сделать новогоднее застолье полезным, следует заменить колбасу в блюдах на говядину или мясо птицы, а также приготовить овощные салаты. Так считает врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.

"Если говорить про традиционные блюда, то в салате оливье колбасу и ветчину можно заменить на говядину или на белое мясо птицы, заправку — на греческий йогурт с солью и специями", — сказала она в беседе с RT.

На новогоднем столе должны быть овощные салаты, считает диетолог, поскольку такие блюда не калорийны, но будут заполнять определённый объём желудка. Вместо традиционных десертов Круглова посоветовала фрукты. По словам эксперта, важно готовить небольшие порции еды и проявлять физическую активность. В последнем помогут прогулки на свежем воздухе и танцы.