Муфтий Крганов посоветовал мусульманам приготовить оливье из халяльных продуктов

Оливье — один из самых популярных салатов на новогоднем столе, в котором можно сочетать различные ингредиенты и постоянно удивлять гостей. У мусульман в том числе сохранилась традиция встречать праздник с этим салатом, однако готовить его лучше из халяльных продуктов, отметил председатель ДСМР муфтий Альбир Крганов.

"Соответствующую колбасу, мясо или майонез можно купить заранее в специализированных магазинах или в мечетях. А остальные ингредиенты — яйца, овощи, горошек и другие составляющие — можно приобрести в обычных торговых точках", — приводит его слова РИА "Новости".

Как отметил председатель Духовного собрания мусульман России, оливье — дань исторической памяти. По его словам, на столах мусульман есть много блюд, приготовленных ещё по советским рецептам. При этом он добавил, что не стоит увлекаться и переедать, а также подчеркнул, что у приверженцев ислама алкоголь под запретом и падать "лицом в салат" не принято.

"Каникулярное время в этот период довольно заманчивый период ходить в гости и самим принимать родных и близких. Советую не переедать, чтобы выйти на работу в начале января добрым, бодрым и весёлым", — заключил Крганов.