В Турции объяснили присутствие военных в Сирии

Турецкие военные находятся в Сирии, так как треть страны под контролем террористов. Об этом заявил глава Минобороны республики Хулуси Акар.

"Мы подчеркнули на встрече, что поддерживаем территориальную целостность Сирии и её суверенитет, а наша единственная цель — борьба с терроризмом. Мы отметили, что треть Сирии контролируется террористическими группировками", — приводит слова министра Sabah.

Он добавил, что турецкие военные находятся в Сирии для того, чтобы бороться с Рабочей партией Курдистана (РПК), курдскими отрядами YPG, ИГИЛ* и другими террористами, а также для предотвращения массовой миграции. По его словам, Анкара условилась продолжать контакты с Дамаском. Акар назвал вполне естественным то, что переговоры состоялись так поздно, — через 11 лет.

"Здесь задействовано много факторов и действующих лиц <...> нельзя ожидать, что на этой встрече всё решится одномоментно. Мы сказали (сирийцам. — Прим. Лайфа), что мы воспрепятствовали террористическому коридору и тем самым внесли вклад в вашу территориальную целостность", — заявил он.

Ранее директор 4-го европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что наземная операция Турции в Сирии может привести к дальнейшей эскалации. По словам дипломата, Россия считает такой шаг партнёров преждевременным.