Кабмин уточнил порядок назначения выплат на детей для семей мобилизованных россиян
Доходы мобилизованных россиян не будут учитываться во время оценки нуждаемости их семей для выплаты единого ежемесячного пособия по случаю рождения и воспитания ребёнка. Об этом говорится в заявлении Правительства РФ. Согласно сообщению кабмина, соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
"Выплата будет назначаться семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости", — отметили в правительстве.
Единое пособие вводится в стране с завтрашнего дня. Оно позволит объединить несколько уже действующих мер соцподдержки. Выплаты смогут получать беременные женщины, которые встали на учёт в ранние сроки (до 12 недель), и родители детей до 17 лет.
Ранее Лайф писал, что Правительство РФ продлило программу льготной ипотеки до 1 июня 2024 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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