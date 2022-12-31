SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
31 декабря, 09:47
3664

Кабмин уточнил порядок назначения выплат на детей для семей мобилизованных россиян

Доходы мобилизованных россиян не будут учитываться во время оценки нуждаемости их семей для выплаты единого ежемесячного пособия по случаю рождения и воспитания ребёнка. Об этом говорится в заявлении Правительства РФ. Согласно сообщению кабмина, соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

"Выплата будет назначаться семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости", — отметили в правительстве.

Единое пособие вводится в стране с завтрашнего дня. Оно позволит объединить несколько уже действующих мер соцподдержки. Выплаты смогут получать беременные женщины, которые встали на учёт в ранние сроки (до 12 недель), и родители детей до 17 лет.

Россиянам рассказали, размер каких выплат изменится после Нового года

Россиянам рассказали, размер каких выплат изменится после Нового года

Ранее Лайф писал, что Правительство РФ продлило программу льготной ипотеки до 1 июня 2024 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Обложка ©

Getty Images / Stringer / Anadolu Agency

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров