Правительство продлило программу льготной ипотеки до 1 июня 2024 года
Правительство России приняло решение продлить программу льготной ипотеки ещё на полтора года — до 21 июля 2024 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет пресс-служба кабмина.
"Действие программы "Льготная ипотека" продлено ещё на полтора года — до 1 июля 2024 года", — указывается в сообщении.
В кабмине отметили, что получить льготный ипотечный кредит по ставке до 8% годовых можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. При этом максимальный его размер в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской области составляет 12 миллионов рублей, а в остальных регионах — шесть миллионов рублей. И не менее 15% должен быть первоначальный взнос.
Вместе с тем кабмин расширил условия программы "Семейная ипотека". Согласно новым условиям, теперь воспользоваться ею могут семьи, где есть два несовершеннолетних ребёнка, причём сроки их рождения не имеют значения. Ставка по кредиту останется 6% годовых. Максимальный размер распределяется аналогично программе "Льготная ипотека". Заём также составляет 30 миллионов рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области, а 15 миллионов рублей — в других регионах.
Напомним, 15 декабря президент России Владимир Путин поручил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года. По словам главы государства, после скачков ипотечной ставки в апреле и марте до 12% по его поручению она снизилась до 7%. Путин тогда же поручил расширить доступ к семейной ипотеке для семей с двумя детьми младше 18 лет. Позднее брокер Дмитрий Ракута объяснил, как продление льготной ипотеки скажется на рынке недвижимости.
Агентство городских новостей "Москва" / Воронин Денис