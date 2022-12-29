Правительство продлило программу льготной ипотеки до 1 июня 2024 года

Правительство России приняло решение продлить программу льготной ипотеки ещё на полтора года — до 21 июля 2024 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет пресс-служба кабмина.

"Действие программы "Льготная ипотека" продлено ещё на полтора года — до 1 июля 2024 года", — указывается в сообщении.

В кабмине отметили, что получить льготный ипотечный кредит по ставке до 8% годовых можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. При этом максимальный его размер в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской области составляет 12 миллионов рублей, а в остальных регионах — шесть миллионов рублей. И не менее 15% должен быть первоначальный взнос.